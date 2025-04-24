Донецк, 24 апреля, 2025, 06:22 — ИА Регнум. На протяжении 46 дней двое военнослужащих российской армии обороняли позиции в селе Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) под артиллерийским обстрелом ВСУ. Об этом сообщил один из бойцов с позывным Беркут.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Мы выдавливали противника, отталкивали его, закреплялись на его позициях. По подвалу, который мы заняли, били то [дроны] камикадзе, то «Баба яга» со сбросами. Сколько было ударов, мы не считали. Десятки. Они в одну точку долбили, надеялись, что мы выйдем. Но мы держались. Я молился. Открывал на телефоне фотографии родных. Повторял, что меня ждут дома, что я обязан вернуться живым», — вспомнил боец во время беседы с KP.RU.

Изначально группа состояла из троих военных, однако одного из бойцов ранило ещё на подходе к позициям. Беркуту и его напарнику из соседнего батальона пришлось держать оборону всего в 200 метрах от противника, который засел на территории школы. Командиры всячески поддерживали бойцов по радиосвязи.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля Минобороны РФ проинформировало об освобождении села Тарасовка в ДНР. В операции участвовали подразделения Южной группировки войск. Кроме того, ВС РФ за сутки поразили формирования ВСУ в районах Новооленовки, Ульяновки, Часова Яра, Иванополья, Миньковки, Новой Полтавки, Березовки, Северска и Яблоновки в ДНР. Украинские войска в результате потеряли до 335 военных, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия натовского производства и четыре склада боеприпасов.

Российский сапёр-разведчик Закарья Алиев три недели в одиночку оборонял опорный пункт от ВСУ и питался найденным у противника луком. По его словам, украинские военные, чтобы ликвидировать одного российского солдата, убили в общей сложности десять своих же сослуживцев, задействовав порядка 10–15 дронов на эти цели.