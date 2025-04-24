Москва, 24 апреля, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Ранним утром 24 апреля международный аэропорт в Ульяновске (Баратаевка) имени Н. М. Карамзина и также международный аэропорт в Казани имени Габдуллы Тукая временно ограничили работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Arispro.ru Международный аэропорт Казань

В Telegram-канале он уточнил, что ограничения на приёмы и вылеты гражданских воздушных судов в Ульяновске ввели с 03:20 мск, в Казани — с 04:45 мск.

Работу аэропортов временно приостановили для обеспечения безопасности полётов, пояснил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 24 апреля в аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде также временно ограничили работу. Причины в Росавиации не указали. Также ночью 24 апреля подобные меры вводились на работу в аэропортах «Жуковский» в Московской области и «Грабцево» в Калуге.

В аэропортах Казани и Ульяновска утром в 07:30 мск 23 апреля были введены временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов.