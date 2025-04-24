Вашингтон, 24 апреля, 2025, 05:36 — ИА Регнум. Переговоры в Лондоне по вопросу урегулирования украинского конфликта прошли хорошо. Об этом 23 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

Marc Nozell Дональд Трамп

«Да, я думаю, переговоры прошли хорошо», — прокомментировал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Он добавил, что необходимо достичь соглашения и после этого конфликт будет урегулирован.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля делегацию от США на переговорах в Лондоне возглавлял спецпосланник Трампа Кит Келлог. По его мнению, консультации с украинской делегацией прошли «позитивно». Настало время «двигаться вперёд» в части предложений Трампа по урегулированию конфликта на Украине, добавил он.

Изначально в британской столице планировались переговоры министров иностранных дел четырёх западных стран и Украины. В результате встреча сорвалась. Это произошло после того, как Киев в одном из подготовленных документов заявил, что не будет вести переговоры по территориальным вопросам до «полного и безоговорочного прекращения огня».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса, заявил, что Москва не считает это ультиматумом.