Москва, 24 апреля, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, который получил тяжёлые ранения в Луганской Народной Республике во время обстрела со стороны украинских боевиков месяц назад, скончался в больнице. Некролог опубликовала 24 апреля газета «Красная звезда».

«Красная звезда» Никита Гольдин

Никита Гольдин ушёл из жизни ранним утром 22 апреля, врачи делали всё возможное, чтобы спасти его.

«Скончался военный журналист, лейтенант Никита Максимович Гольдин, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда», — написали его коллеги.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Никита Гольдин посмертно награждён орденом Мужества.

«Мы навсегда сохраним память об этом добром, светлом человеке, мужественном и бесстрашном офицере, настоящем друге и соратнике. Вечная память!» — заверили сослуживцы.

Никита Гольдин попал под обстрел боевиков ракетами HIMARS 24 марта в Кременском районе ЛНР вместе с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели. Они погибли сразу.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что российские военкоры героически выполняют свою миссию, исполняя гражданский и профессиональный долг.