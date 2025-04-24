Вашингтон, 24 апреля, 2025, 05:08 — ИА Регнум. Администрацией Белого дома в рамках переговоров по Украине обсуждается вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». Об этом 23 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

«Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода «Северный поток — 2» и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о завершении войны между Россией и Украиной», — отметили авторы.

По данным издания, инициатором отмены санкций выступает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Противятся этому госсекретарь Марко Рубио и министр внутренних дел США Дуг Бергам. Отмечается, что последний хочет получить рынки для американского СПГ, в то время как Уиткофф добивается сближения с Россией.

В статье подчёркивается, что восстановление Россией статуса ведущего поставщика энергии в Европу станет «кровавой баней» для американских нефте — и газодобытчиков. Снятие санкций означало бы резкое изменение в политике США и стало бы «крупной уступкой» со стороны администрации Белого дома. Издание напомнило, как во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017–2021 годы) были введены санкции в отношении участвовавших в строительстве газопровода компаний.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта Стив Уиткофф отметил, что тема санкций — это тот вопрос, к решению которого предстоит подойти. На вопрос о том, допускает ли он возможность возобновления прокачки газа по российским трубопроводам, в частности по «Северному потоку», Уиткофф ответил утвердительно.

В начале марта британская газета The Financial Times (FT) написала, что директор оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен связаться с президентом США, чтобы возобновить работу газопровода. При этом сделки между Москвой и Вашингтоном может быть недостаточно для восстановления работы газопровода, поскольку существуют ещё и европейские санкции.

Ранее в Кремле отмечали, что удивляет нежелание властей Германии использовать сохранившуюся нитку «Северного потока — 2», её можно запустить в любой момент. Вместо этого ФРГ покупает энергоресурсы по более высокой цене, чем могла бы приобрести у РФ.