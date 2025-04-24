Рим, 24 апреля, 2025, 05:00 — ИА Регнум. Эксперты задаются вопросами о появлении v-образного темного пятна под подбородком и на левой щеке покойного папы римского Франциска. Выдвигаются сразу несколько предположений и гипотез. Подробности сообщило итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano Папа римский Франциск

«Наличие заметного темного пятна под подбородком и на левой щеке папы Франциска породило некоторые вопросы и три основные гипотезы», — написал автор.

По мнению экспертов, пятно могло появиться в результате инсульта либо кровоизлияния в мозг, или же это последствия травмы в результате падения.

Невролог Сабрина Антиколи, руководитель отдела инсульта в Сан-Камилло в Риме, считает, что вероятно папа Франциск перенес небольшую травму, вызванную падением при пробуждении, вероятно, из-за эпизода гемиплегии (паралич одной стороны тела), типичного для инсульта.

Как сообщало ИА Регнум, понтифик скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти папы римского инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Похороны должны пройти в субботу, 26 апреля. В 10:00 по местному времени перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса, после чего гроб с телом доставят в собор Святого Петра, а оттуда — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

На похоронах Франциска будут присутствовать лидеры разных стран. Среди них — президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва и другие.

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова будет представлять российскую сторону на похоронах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.