Москва, 24 апреля, 2025, 04:35 — ИА Регнум. В случае, если состоятся переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, Кремль проинформирует об этом. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Мы сообщим своевременно о контактах, если они будут», — заявил Песков в беседе с «РИА Новости».

Ранее в СМИ появились публикации, что Уиткофф может встретиться с Путиным 25 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на текущей неделе. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, спецпосланник и президент США Дональд Трамп считают, что продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта происходит в правильном направлении. В этот же день помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что поездка Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе. Его визит в Россию будет четвёртым с момента возвращения Трампа на пост главы Белого дома.

Первый визит спецпосланника американского президента в РФ состоялся 11 февраля. Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. В ходе встречи спецпосланник передал российской стороне информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа. Затем Путин встретился с Уиткоффом 11 апреля в Санкт-Петербурге. Беседа длилась более четырёх часов и была посвящена в том числе урегулированию украинского кризиса.