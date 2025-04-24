Берлин, 24 апреля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. План мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенный американским президентом Дональдом Трампом, имеет сходство с разделом Германии после Второй мировой войны. Такое мнение озвучил журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц в эфире одноименного канала.

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«Это напоминает мне о решении, принятом в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны», — сказал Райтц.

По его заключению, Крымский полуостров будет закреплён за Россией «почти в соответствии с международным правом», а восток Украины также де-факто перейдёт под контроль РФ.

Журналист пояснил, что ответственность за Крым можно сравнить с той, которую Германия несла за свои восточные территории. А если бы речь шла о Восточной Украине, то уровень ответственности был бы сопоставим со статусом ГДР, добавил Райтц.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп ушёл от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским регионом. Общаясь с журналистами 23 апреля, он заверил, что хочет завершения конфликта на Украине и у него «нет любимчиков».

Трамп также считает, что Зеленский своими заявлениями о невозможности признания Крыма частью России мешает мирному урегулированию. Глава киевского режима, по мнению президента США, должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года он потеряет всю Украину.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приветствовал заявление Трампа о том, что Зеленский словами о статусе Крыма вредит мирным переговорам. Кроме того, фразой «мы ждали», Медведев оценил слова американского лидера о Зеленском и Крыме.