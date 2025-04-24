Москва, 24 апреля, 2025, 04:14 — ИА Регнум. Следственные действия по делу о растрате при создании российского планшета завершены. Размер ущерба составил более 6 млрд рублей, указали в материалах дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

«Завершить расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Пластик лоджик» Галкина Бориса Юрьевича и предъявить ему в окончательной редакции обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), по факту хищения более 6 млрд рублей», — приводит ТАСС данные дела.

Отмечается, что Галкин свою вину не признал. Изначально экс-гендиректора компании обвиняли в причастности к хищению более 13 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2011 года Анатолий Чубайс, будучи в то время главой «Роснано», представил общественности планшеты Plastic Logic. Гаджет разработали в качестве замены учебников для школьников. В нём не было игр и предусматривалось закачивание учебных материалов. Устройство разработали совместно с Великобританией.

В 2010–2012 годах «Роснано» инвестировало 7,1 млрд рублей в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic, получив 43,84% его акций. Уголовное дело в отношении Бориса Галкина было возбуждено ещё в апреле 2023 года. Обвиняемого в августе 2024 года отправили в СИЗО.

Следователи выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании, возбудили несколько уголовных дел. Организацию признали потерпевшей стороной. В конце января 2025 года правоохранители задержали бывших заместителей главы государственной корпорации «Роснано».