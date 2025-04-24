Вашингтон, 24 апреля, 2025, 03:58 — ИА Регнум. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент (также миллиардер) в Белом доме «устроили жаркую перепалку» во время спора о налоговой службе США. Об инциденте сообщил портал Axios со ссылкой на очевидцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Отмечается, что скандал происходил в Овальном кабинете на глазах у президента Дональда Трампа и других чиновников.

Перепалка была настолько громкой, что одному из присутствующих пришлось вмешаться.

«Они не дрались в Овальном кабинете, но президент это видел, а потом они вышли в коридор, и там подрались», — цитирует издание свидетеля.

Другой чиновник подтвердил, что «это была настоящая сцена, очень шумно».

Отмечается, что противостояние между двумя соратниками Трампа нарастало уже давно. Также у Маска были разногласия с госсекретарём Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и торговым советником Питером Наварро.

Последней каплей для Бессента стало то, что Маск якобы за его спиной продвинул своего кандидата на пост главы налоговой службы Говарда Лютника.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск заявлял, что намерен покинуть пост в правительстве, поскольку устал от нападок левых сил. При этом неясно, когда именно Маск покинет правительство. Его статус специального госслужащего истечёт в конце мая.

Ранее представители Демократической партии призвали президента Трампа до 30 мая отправить в отставку Маска. Так, демократ Грег Касар заявил, что у партии имеются «все юридические и политические инструменты», сила общественного давления, чтобы добиться увольнения главы DOGE.