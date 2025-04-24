Нижний Новгород, 24 апреля, 2025, 03:31 — ИА Регнум. Ночью 24 апреля в аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде временно ограничили работу, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Андрей Репин Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде

Ограничения на прием и вылеты гражданских воздушных судов были введены в 02:50 мск. Работу воздушной гавани ограничили для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 24 апреля временные ограничения вводились на работу в аэропортах «Жуковский» в Московской области и «Грабцево» в Калуге.

В аэропортах Казани и Ульяновска в 07:30 мск 23 апреля были введены временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов.