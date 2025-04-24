Москва, 24 апреля, 2025, 03:36 — ИА Регнум. В Курской области более 190 мирных жителей погибли после вторжения в августе 2024 года украинских боевиков. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

ИА Регнум Вторжение ВСУ в Курскую область

«С момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию России в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, были уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По уголовным делам потерпевшими признали более 49 тыс. человек. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, также зафиксированы показания пострадавших и очевидцев.

СКР возбудил в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ 175 уголовных дел, из которых суд рассмотрел 41 дело в отношении 98 лиц.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчёркивала, что напавшие на Курскую область террористы, которых не постигнет справедливое возмездие в ходе боевых действий, будут преследоваться без срока давности. По словам дипломата, уже зафиксированы множественные свидетельства о варварских действиях украинских войск против мирного населения региона.

Российские следователи расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. Мирные жители рассказывают правоохранителям о действиях бойцов ВСУ и наёмников.

Российские войска продолжают вести активные наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения, освобождают новые населённые пункты. Ситуация ежедневно меняется в пользу России, заявил 23 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что в ближайшее время произойдёт окончательная зачистка Курской области от украинских боевиков.