Воронеж, 24 апреля, 2025, 03:13 — ИА Регнум. Ночью 24 апреля в одном из районов Воронежской области силами ПВО обнаружено и сбито около десятка украинских дронов. Об этом сообщил губернатора региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Гусев предупредил, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве ночью 24 апреля были слышны взрывы, чуть позже пошла вторая волна.

В Белгородской области за последние несколько часов в результате атак ВСУ погиб мужчина, ещё один сельчанин получил ранения. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча и предплечья доставили в больницу.