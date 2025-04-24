Москва, 24 апреля, 2025, 03:08 — ИА Регнум. Определились все пары полуфинала Кубка Гагарина после того, как 23 апреля завершился второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок Гагарина

По данным пресс-службы КХЛ, за выход в финал поборются ярославский «Локомотив» и «Салават Юлаев» (Уфа). Также в ½ финала сыграют московское «Динамо» с челябинским «Трактором».

Полуфинальные серии стартуют 27 и 28 апреля, а финальная серия Кубка Гагарина состоится 13 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля московское «Динамо» победило на выезде казанский «Ак Барс». Игра закончилась со счетом 6:1 в шестом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ. Шайбы у «бело-голубых» забросили Джордан Уил, Дилан Сикьюра, Макс Комтуа и Артём Ильенко. У «Ак-Барса» отличился Митчелл Миллер.

Кубок Гагарина в сезоне 2023/24 завоевали хоккеисты магнитогорского «Металлурга», одержав победу в финальной серии над ярославским «Локомотивом». С победой команду из Магнитогорска поздравил президент России Владимир Путин.