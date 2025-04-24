Киев, 24 апреля, 2025, 03:00 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили ночью 24 апреля о серии мощных взрывов в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По информации «Страна. ua» и телеканал TCH, в Киеве были слышны взрывы, чуть позже пошла вторая волна.

В каких районах города были слышны взрывы — не уточняется. Местные власти происходящее не комментировали.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, за весь период пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений со стороны ВСУ. Украинские бойцы предприняли шесть попыток атак, применив 90 беспилотников самолётного типа, из которых восемь — вне зоны СВО.

В ночь на 16 апреля ВС РФ сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре, по два дрона — над Липецкой областью и Крымом, один — над Московской областью.