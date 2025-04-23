Вашингтон, 24 апреля, 2025, 02:45 — ИА Регнум. Сделку по Украине осталось согласовать с главой киевского режима Владимиром Зеленским. С русскими договориться оказалось проще, заявил 23 апреля президент США Дональд Трамп.

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«Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально», — отметил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер выразил уверенность, что договориться в итоге получится с Россией и Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не ждать урегулирования на Украине в ближайшее время, поскольку вопрос является сложным и носит комплексный характер. Спикер Кремля напомнил, что киевский режим так ничего и не сделал для снятия собственного запрета на переговоры с Москвой.

Спецпосланник президента США Кит Келлог, комментируя 19 апреля возможный выход Вашингтона из переговоров по Украине, отметил, что в мире много событий, в которые США «необходимо вовлекаться», а украинский кризис идёт «чересчур долго».