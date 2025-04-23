Сараево, 24 апреля, 2025, 02:43 — ИА Регнум. Агентство по расследованию и защите Боснии и Герцеговины (SIPA) предприняло попытку задержать президента Республики Сербской Милорада Додика в Восточном Сараеве. Когда это не получилось, инспекторы SIPA попытались вручить Додику повестку в полицию. Подробности передает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

Иван Шилов ИА Регнум Милорад Додик

Инцидент произошел 23 апреля во время встречи Додика с главами муниципалитетов в здании административного центра РС. Инспекторы подошли к шлагбауму, но полиция Боснии и Герцеговины заявила, что вручение повестки невозможно.

Ситуация была разрешена без применения силы. Додик заявил, что чувствует себя надежно и не собирается покидать объект под давлением.

Как сообщало ИА Регнум, Милорад Додик 19 апреля рассказал, что Великобритания отправляла британских военных, чтобы убить его.

По словам Додика, британские военные планировали его ликвидировать под предлогом, что он попытался сбежать при задержании. Он обвинил Лондон в следовании мафиозному принципу, по которому для устранения проблемы устраняют человека.

По словам Додика, представители Брюсселя предлагали ему уйти из политики. Он также уверен, что британцы не отказались от планов, хотя и молчат. Президент подчеркнул, что не собирается отступать, даже если для его задержания пришлют НАТО.

Босния и Герцеговина (БиГ) при поддержке Запада стремится перейти к унитарному управлению, что лишит Республику Сербскую автономии. Додик противостоит этим планам.

Статус Республики Сербской определен Дейтонским соглашением от 1995 года, которое позволило остановить войну в регионе. В рамках договора Руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине в 2021 году назначил на пост верховного представителя БиГ бывшего министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Кристиана Шмидта. Но это назначение не утверждено, так как его приняли без согласования с Россией, которая также входит к комитет.

Россия, Китай, Республика Сербская и Сербия не признают полномочий Шмидта. В феврале 2025 года суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность главы государства за неисполнение распоряжений верховного представителя БиГ. Додик 10 апреля, комментируя планы Евросоюза санкционировать его арест, отметил, что у ЕС нет на это ни юридического, ни морального права.