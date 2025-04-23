Москва, 24 апреля, 2025, 02:19 — ИА Регнум. Европейские страны хотят быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и проводят неприкрытую кампанию по подготовке к потенциальному конфликту. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

«На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — отметил он в интервью ТАСС.

По словам Шойгу, киевские власти пытаются затянуть боевые действия и подороже продать Европе природные богатства Украины, её территорию, будущее украинского народа взамен на финансирование и поставки вооружений, однако военный, экономический и мобилизационный потенциал страны существенно ослаблен.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Представитель Кремля заверил в отсутствии потенциала для начала конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 апреля на Анталийском дипломатическом форуме отметил, что евро-атлантическое сообщество готовится к новой войне, и во главе этого процесса стоят Германия, Франция и Британия. Единственное, в чём они преуспели, — это разжигание напряжённости и ремилитаризация Европы, хотя экономическая и социальная ситуация там быстро деградирует, добавил Лавров.

Президент Владимир Путин подчёркивал, что утверждения Запада о якобы имеющихся у России планах после конфликта на Украине напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, заявил глава государства.