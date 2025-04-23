Вашингтон, 24 апреля, 2025, 02:11 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине 23 апреля в британской столице прошли «хорошо».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Думаю, они прошли хорошо», — сказал президент журналистам на брифинге в Белом доме.

Группу от США возглавлял спецпосланник Трампа Китт Келлог.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению Келлога переговоры в Лондоне с украинской делегацией прошли «позитивно».

Глава киевского режима Владимир Зеленский выбрал не то направление в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она подчеркнула, что Трамп разочарован и терпение его иссякает.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча с участием глав МИД Германии, Франции, Великобритании, Украины и госсекретаря США Марко Рубио по урегулированию украинского конфликта. Однако переговоры отменили. Вместо этой встречи обсуждение пройдёт на уровне представителей пяти стран, но рангом ниже.