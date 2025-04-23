Калуга, 24 апреля, 2025, 01:51 — ИА Регнум. В аэропортах «Жуковский» в Московской области и «Грабцево» в Калуге ночью 24 апреля были введены временные ограничения на вылет и прилёт воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

moscow.zagranitsa.com Аэропорт Жуковский

Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов пассажирских самолётов.

Работа в «Жуковском» приостановлена с 01:00 мск, в Калуге — с 00:45 мск.

Аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропортах Казани и Ульяновска утром в 07:30 мск 23 апреля были введены временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов.

Временные ограничения на движение воздушных судов были введены в аэропорту Бегишево Нижнекамска с 08:00 мск 23 апреля. В 11:06 мск они были сняты.