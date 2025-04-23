Вашингтон, 24 апреля, 2025, 01:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ушёл от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским регионом. Общаясь с журналистами 23 апреля, он заверил, что хочет завершения конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Всё хорошо. Я просто хочу, чтобы военные действия закончились. Я хочу заключить сделку и сохранить жизни. У меня нет любимчиков», — ответил Трамп.

Кроме того, американский лидер снова обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он позволил конфликту случиться и потратил сотни миллиардов долларов на поддержку Украины, эти деньги можно было бы использовать в США.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп считает, что Зеленский своими заявлениями о невозможности признания Крыма частью России мешает мирному урегулированию. Глава киевского режима, по мнению президента США, должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года он потеряет всю Украину.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приветствовал заявление Трампа о том, что Зеленский словами о статусе Крыма вредит мирным переговорам. Кроме того, фразой «мы ждали» Медведев оценил слова американского лидера о Зеленском и Крыме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в марте подчёркивал, что Крым и другие новые регионы России записаны в конституции страны.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля заявил, что Украина ни за что и никогда не сможет вернуться к границам 1991 года. Министр отметил, что понимание этого есть и у новой администрации США.