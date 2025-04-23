Москва, 24 апреля, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Частицу пламени для зажжения Вечного огня у мемориала «Родина-мать» в посёлке Коммаяк Ставропольского края доставили с Мамаева кургана в Волгограде. Кроме того, Вечный огонь зажгли на мемориале «Берёзовая аллея» в Любани Ленинградской области от частицы священного огня с Марсового поля — первого Вечного огня, зажженного в СССР. Регионы таким образом присоединились ко Всероссийской акции «Храним огонь Победы».

Памятник в поселке Ставропольского края посвящен жителям Новосредненского сельсовета, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Ранее Вечный огонь здесь горел только в памятные даты. Для подключения огня к сетевому топливу проложили газопровод протяженностью 197 м, реконструировали газогорелочное устройство, выполнили пусконаладочные работы.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что сейчас в регионе 168 Вечных огней и Огней памяти работают на сетевом природном газе.

«Это — символы народной памяти о Великой Отечественной войне и героях, отдавших жизнь за Победу. Важно, чтобы их становилось больше. К ним будут приходить люди, чтобы поклониться воинам, отстоявшим для нас свободу и будущее, будут приводить детей и внуков, рассказывать о подвиге предков. Значит, связь поколений не прервётся вовек. Вечная память героям. Низкий поклон», — написал он в своих соцсетях накануне торжественного мероприятия.

Герои-фронтовики всегда будут служить примером для нашего народа, их подвиги напоминают о цене мира и свободы, подчеркнул региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат думы Ставропольского края полковник Сергей Шевелев.

«Эта традиция не должна прерваться, потому что она связывает нас с историей, внушает гордость и уважение к тем, кто отстаивал страну. Мы должны передавать эту память следующему поколению, чтобы они знали о мужестве и самопожертвовании своих предков. Вечный огонь — это не только дань памяти, но и наша ответственность за будущее», — сказал он.

В год 80-летия Великой Победы в Ставропольском крае зажгутся девять новых Вечных огней. Так, Вечный огонь зажгли внук участника Великой Отечественной войны Пантелея Ермолаевича Васильева (его имя высечено на мемориальной плите) Александр Васильев, ветеран специальной военной операции Иосиф Абель и юнармеец Кирилл Курченко.

«Вечный огонь — это в первую очередь символ благодарности и патриотизма. Их нужно зажигать больше в память о Героях прошлых лет и настоящего времени. Сегодня я вспоминаю прадеда — участника Великой Отечественной войны Георгия Клишина, награждённого орденом «За отвагу», вспоминаю своих боевых товарищей. Вечный огонь мы зажигаем и для тех, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения. Для поднятия их боевого духа, чтобы они видели, что здесь всё хорошо. Вечный огонь мы зажигаем и для нашей молодёжи, чтобы, глядя на него, они помнили о цене мирной жизни», — сказал Абель.

В завершении церемонии ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, участники СВО, руководители местных органов власти, партактивисты, юнармейцы, активисты «Движения Первых», представители общественности и жители поселка возложили цветы к Вечному огню.

«Зажжение Вечного огня на мемориале «Берёзовая аллея» — это не только дань памяти тысячам героев, павших в боях за Любань и Ленинград, но и символ нашей непреходящей благодарности. Не все имена отдавших жизнь за Родину мы знаем, не все еще нашли вечный покой на воинских мемориалах. Но ленинградцы делают и будут делать всё для того, чтобы сохранить память о каждом герое. Священный огонь Победы важен не только для нынешнего, но и для будущих поколений. С появлением Вечного огня мемориал обретает новое звучание, напоминая о мужестве тех, кто отдал жизнь за свободу Родины», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе зажжения Вечного огня в регионе.

На мемориальном комплексе «Берёзовая аллея» захоронено более 14 тыс. советских воинов, погибших в 1941–1944 годах. Он был создан в 1960-х годах, а обелиск установлен в 1974 году. В 2015 году мемориал дополнили бюстом Героя Советского Союза рядового Туйчи Эрджигитова и двумя орудиями 45-го калибра.

Для газификации памятника специалисты проложили газопровод протяжённостью 84 метра, установили газогорелочное устройство и выполнили все пусконаладочные работы.

Почётное право внести капсулу с огнем было предоставлено Андрею Федорову — его дед Василий Андреевич участвовал в партизанском движении в Кудеверском районе и был посмертно награжден медалью «Партизан Отечественной войны I степени».

«Вечный огонь — это не только память о прошлом, но и о нашем будущем, напоминание о недопустимости повторения трагедий войны. Он напоминает нам о цене мира и ответственности за его сохранение. Как и для всей России, так и для ленинградцев, важно сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Ленинградская битва продолжалась на нашей земле 1127 дней из 1418 дней войны. Это были очень страшные дни для ленинградцев. Вечный огонь, который горит не только во время памятных дат, говорит всем о том, что никогда не будет забыто», — подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова.

Зажечь Вечный огонь доверили участнику СВО Владиславу Темирбулатову, председателю Тосненского районного совета ветеранов Вадиму Семенину и юнармейцу Фёдору Муретову, прадед которого, Георгий Иванович, был награждён Орденом Отечественной войны II степени.

«Мы один народ, одна страна, и мы знаем и храним нашу историю. Так же, как вместе бережно храним огонь Победы. Для меня эта память имеет особое значение, так как со школьных лет я был членом поискового отряда «Любань», помогая в поднятии и захоронении останков наших лётчиков и солдат, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Этот опыт позволил мне глубже осознать историю и усилил мой патриотизм. Вечный огонь — символ нашей стойкости и единства, который мы все должны беречь!» — отметил Темирбулатов.

После торжественной церемонии на территории братского захоронения «Берёзовая аллея» в память о павших в боях за освобождение Родины состоялась минута молчания, после чего участники возложили цветы к подножию мемориала.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится Всероссийская акция «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.