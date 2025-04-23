Вашингтон, 24 апреля, 2025, 01:35 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил в соцсети X о «позитивных» переговорах в Лондоне с украинской делегацией, которые состоялись 23 апреля.

Лондон

«Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком», — кратко охарактеризовал Келлог.

Дипломат добавил, что, по его мнению, настало время «двигаться вперед» в части предложений президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, срыв встречи министров иностранных дел четырёх западных стран и Украины, которая должна была пройти 23 апреля в Лондоне, произошёл после того, как Киев в одном из подготовленных документов заявил, что не будет вести переговоры по территориальным вопросам до «полного и безоговорочного прекращения огня».

Дональд Трамп 22 апреля пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. План может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Вечером 23 апреля Трамп отметил, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма российским препятствуют урегулированию конфликта. Назвав Зеленского «человеком без карт для игры», Трамп подчеркнул, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину.