Вашингтон, 24 апреля, 2025, 01:31 — ИА Регнум. Договориться с Россией по урегулированию конфликта оказалось легче, чем с Украиной. Об этом 23 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры, Путин, Трамп

«Я думаю, что Россия готова. Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с (главой киевского режима Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским. Я думал, что с ним будет проще. Пока это немного сложнее, но это нормально», — пояснил Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер выразил надежду, что в конечном итоге удастся договориться и с Москвой, и с Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета Financial Times (FT) написала, что Великобритания, Германия и Франция опасаются выхода США из переговорного процесса по Украине. Лондон, Берлин и Париж пытаются убедить украинское руководство в необходимости отказаться от части территорий, отметили в статье.

Трамп 23 апреля назвал ситуацию для Украины плачевной, а заявления Зеленского об отказе признавать Крым частью России мешают мирному урегулированию конфликта. Охарактеризовав главу киевского режима «человеком без карт для игры», президент США отметил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину.