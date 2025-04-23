Вашингтон, 24 апреля, 2025, 01:14 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп не уверен, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в мае в Саудовской Аравии.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Владимир Путин

«Это возможно, но, скорее всего, нет», — ответил Трамп журналистам на вопрос о том, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии.

По словам американского президента, личная встреча с российским коллегой может состояться уже после его визита в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, намеченного с 13 по 16 мая.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 9 апреля высказал предположение о том, когда состоится его встреча с Путиным. Тогда он предположил, что она может произойти «в какой-то момент», предположительно, в Саудовской Аравии.

31 марта Трамп говорил, что намерен в апреле или «немного позже» отправиться с официальным визитом в страны Ближнего Востока.

22 апреля Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на текущей неделе. Как отметила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, спецпосланник и президент США Дональд Трамп считают, что продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта происходит в правильном направлении.

Путин и Уиткофф встретятся в Москве 25 апреля.