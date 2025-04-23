Москва, 24 апреля, 2025, 01:11 — ИА Регнум. В ближайшее время произойдёт окончательная зачистка Курской области от украинских боевиков. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

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«В рамках контртеррористической операции завершается зачистка от боевиков Курской области. По оценкам военного командования, в ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена», — отметил Шойгу в интервью ТАСС.

Он добавил, что блестящее проведение операции «Поток» с использованием участка стратегического газопровода Уренгой — Помары — Ужгород вошло в историю военной науки.

Российские войска продолжают вести активные наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения, освобождают новые населённые пункты. Ситуация ежедневно меняется в пользу России, заключил секретарь Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что армия России заканчивает зачистку территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь. По словам Герасимова, российские военнослужащие уже освободили 99,5% Курской области, около 1,26 тыс. кв. км.

В СК РФ 23 апреля отметили, что с момента начала вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года была установлена гибель 191 мирного жителя, ещё 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Жертвами преступлений ВСУ на территории Курской области числятся более 49 тыс. человек. Устанавливается ущерб, причинённый от действий украинских боевиков объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российские бойцы завершают разгром формирований ВСУ в курском приграничье. Он отметил, что ВС РФ один за другим освобождают населённые пункты.