Москва, 24 апреля, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин, который был тяжело ранен в Луганской Народной Республике при обстреле украинских боевиков, скончался в больнице.

«Красная звезда» Никита Гольдин

Гольдин умер ранним утром 22 апреля, врачи сделали всё, что могли, чтобы спасти военкора.

«От ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне спецоперации, скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Максимович Гольдин», — написали коллеги.

Погибшего журналиста считали талантливым, ответственным, он был дружелюбным, всегда с лёгкой улыбкой, но при этом спокойный, рассудительный, интеллигентный — пользовался уважением в коллективе, был на хорошем счету у командования.

Указом президента РФ Владимира Путина лейтенант Никина Гольдин удостоен ордена Мужества.

«Мы, военные журналисты РИЦ «Красная звезда», навсегда сохраним образ этого доброго, светлого, обаятельного парня, мужественного, бесстрашного офицера, настоящего друга и соратника. Вечная память!» — написал автор Дмитрий Семёнов.

Никита Гольдин попал под обстрел 24 марта вместе с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели. Они погибли сразу.