Умер от ранений, полученных в ЛНР, военкор «Звезды» Никита Гольдин
Умер раненный при атаке ВСУ в ЛНР военкор «Звезды» Никита Гольдин
Москва, 24 апреля, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин, который был тяжело ранен в Луганской Народной Республике при обстреле украинских боевиков, скончался в больнице.
Гольдин умер ранним утром 22 апреля, врачи сделали всё, что могли, чтобы спасти военкора.
«От ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне спецоперации, скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Максимович Гольдин», — написали коллеги.
Погибшего журналиста считали талантливым, ответственным, он был дружелюбным, всегда с лёгкой улыбкой, но при этом спокойный, рассудительный, интеллигентный — пользовался уважением в коллективе, был на хорошем счету у командования.
Указом президента РФ Владимира Путина лейтенант Никина Гольдин удостоен ордена Мужества.
«Мы, военные журналисты РИЦ «Красная звезда», навсегда сохраним образ этого доброго, светлого, обаятельного парня, мужественного, бесстрашного офицера, настоящего друга и соратника. Вечная память!» — написал автор Дмитрий Семёнов.
Никита Гольдин попал под обстрел 24 марта вместе с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели. Они погибли сразу.