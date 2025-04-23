Лондон, 24 апреля, 2025, 00:56 — ИА Регнум. Три европейских союзника Украины пытаются убедить главу киевского режима Владимира Зеленского в необходимости территориальных уступок для мирного урегулирования конфликта. Об этом написала британская газета Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По данным источника издания, Великобритания, Германия и Франция опасаются выхода США из переговорного процесса по Украине. Лондон, Берлин и Париж пытаются убедить украинское руководство в необходимости отказаться от части территорий.

Однако европейские страны продолжают не признавать Крым в составе России, якобы это подорвёт сложившийся миропорядок.

Как сообщало ИА Регнум, источники газеты The Washington Post (WP) утверждают, что в Вашингтоне разгневаны нежеланием киевского режима принимать предложения США и идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Отмечается, что Киев сначала предпочитает обсудить полное прекращение огня, а всё остальное ― позже. Территориальный вопрос является «крайне напряжённым» в переговорах между США и Украиной, указали в статье.

В Лондоне 23 апреля должна была состояться встреча по урегулированию украинского конфликта с участием глав МИД Германии, Франции, Великобритании, Украины и госсекретаря США Марко Рубио. Однако переговоры отменили.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс позднее сообщила, что переговоры в Лондоне по Украине пройдут без участия госсекретаря США из-за его занятости.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 23 апреля заявила, что Зеленский выбрал не то направление в вопросе урегулирования конфликта. По её словам, президент США Дональд Трамп разочарован и теряет терпение.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан. Москва даже после начала СВО стремилась завершить конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел, отмечал Путин. Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года, напомнил глава государства.