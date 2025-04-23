Симферополь, 24 апреля, 2025, 00:35 — ИА Регнум. Ночью 24 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Сообщение о временном перекрытии движения для автотранспорта было опубликовано в 00:21 мск.

Всех, кто находится в зоне досмотра и на мосту попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто на 40 минут вечером 21 апреля.

18 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после почти двухчасового перерыва. Ограничения ввели в 02:26 мск, отменили в 04:14 мск. Таким образом, Крымский мост оставался закрытым для движения автотранспорта 1 час и 48 минут.