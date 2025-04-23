Белгород, 24 апреля, 2025, 00:26 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние несколько часов в результате атак ВСУ погиб мужчина, ещё один сельчанин получил ранения. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По информации Гладкова, в селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина.

В селе Пристень Валуйского округа в результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча и предплечья доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в Липецкой области вечером 23 апреля объявили «желтый» уровень воздушной опасности. Об опасности с воздуха население региона в 23:00 мск предупредил губернатор Игорь Артамонов. Режим опасности ввели на территории всей области.

За весь период пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений со стороны ВСУ. Украинские военные предприняли шесть попыток атак, применив 90 БПЛА самолётного типа, из которых восемь — вне зоны СВО.

В ночь на 16 апреля ВС РФ сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре, по два дрона — над Липецкой областью и Крымом, один — над Московской областью.