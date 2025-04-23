Москва, 24 апреля, 2025, 00:24 — ИА Регнум. Общественная палата России (ОП РФ) начала подготовку к наблюдению за выборами, которые пройдут в Единый день голосования (ЕДГ) в сентябре. Об этом 23 апреля объявили на первом расширенном заседание Координационного совета при ОП РФ.

ИА Регнум Единый день голосования в России

«В соответствии со сложившейся за многие годы практикой Координационный совет по общественному контролю за голосованием, соответствующая рабочая группа и вся система общественных палат РФ начинает заблаговременно готовиться к общественному контролю за голосованием, в том числе проводя мониторинг электорального законодательства, которое совершенствуется в соответствии с реалиями нашего общества», — заявил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Он добавил, что в текущем году выборы в ЕДГ будут масштабными, система общественного наблюдения начинает готовиться к ним уже сейчас. Также Григорьев отметил необходимость мониторинга электорального законодательства и применения уже зарекомендовавших себя стандартов общественного наблюдения, таких как «Золотой стандарт» и стандарты для дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов дополнил, что голосование в сентябре рассматривается в рамках предстоящих выборов депутатов Госдумы в 2026 году. Он призвал регионы, в которых в ЕДГ не планируются крупные выборы, поддерживать постоянную связь с наблюдателями и готовиться к будущим кампаниям.

Сопредседатель Корсовета, IT-эксперт Олег Артамонов пояснил, что к выборам в сентябре планируется усовершенствовать инструменты наблюдения за ДЭГ, с прошлого года специальная рабочая группа IT-экспертов уже проводит большую работу. По его словам, ожидается увеличения числа регионов и избирателей, выбирающих данную форму голосования. Артамонов отметил, что эксперты прорабатывают возможность создания на официальном сайте ЦИК России отдельной страницы, посвящённой ТИК ДЭГ, где размещались бы архивные транзакции, новости и другие важные сведения. Также будет актуализирован чек-лист наблюдателя, применяемый для проверки работы федеральной системы ДЭГ.

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова ознакомила участников заседания с работой по совершенствованию подготовки наблюдателей и межрегиональному взаимодействию.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил, что наблюдать за выборами в постоянном режиме готовится экспертное сообщество НОМ, объединяющее более 800 профессионалов по всей России.

В 2025 году единый день голосования состоится 14 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект изменений в избирательное законодательство. За документ проголосовали 305 парламентариев. Согласно законопроекту, дополнительные выборы депутатов Госдумы не будут проводить в год, предшествующий основным выборам. Также предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, закрепляется право представителей избирательных комиссий и Минюста РФ на фото — и видеосъемку мероприятий по выдвижению кандидатов, проводимых политическими партиями. Кроме того, вводится запрет на пожертвования партиям от юрлиц, учрежденных иностранными агентами, и тех, кого внесли в реестр лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Документ уточняет процедуры электронного голосования, включая использование комплексов электронного голосования (КЭГ) на участках и дистанционное голосование через интернет. При этом сохраняется возможность голосования бумажными бюллетенями по решению избирательных комиссий.