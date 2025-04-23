В ОП РФ объявили о начале подготовки к наблюдению за выборами в сентябре
Общественная палата объявила о старте подготовки к наблюдению за выборами в ЕДГ
Москва, 24 апреля, 2025, 00:24 — ИА Регнум. Общественная палата России (ОП РФ) начала подготовку к наблюдению за выборами, которые пройдут в Единый день голосования (ЕДГ) в сентябре. Об этом 23 апреля объявили на первом расширенном заседание Координационного совета при ОП РФ.
«В соответствии со сложившейся за многие годы практикой Координационный совет по общественному контролю за голосованием, соответствующая рабочая группа и вся система общественных палат РФ начинает заблаговременно готовиться к общественному контролю за голосованием, в том числе проводя мониторинг электорального законодательства, которое совершенствуется в соответствии с реалиями нашего общества», — заявил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Он добавил, что в текущем году выборы в ЕДГ будут масштабными, система общественного наблюдения начинает готовиться к ним уже сейчас. Также Григорьев отметил необходимость мониторинга электорального законодательства и применения уже зарекомендовавших себя стандартов общественного наблюдения, таких как «Золотой стандарт» и стандарты для дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов дополнил, что голосование в сентябре рассматривается в рамках предстоящих выборов депутатов Госдумы в 2026 году. Он призвал регионы, в которых в ЕДГ не планируются крупные выборы, поддерживать постоянную связь с наблюдателями и готовиться к будущим кампаниям.
Сопредседатель Корсовета, IT-эксперт Олег Артамонов пояснил, что к выборам в сентябре планируется усовершенствовать инструменты наблюдения за ДЭГ, с прошлого года специальная рабочая группа IT-экспертов уже проводит большую работу. По его словам, ожидается увеличения числа регионов и избирателей, выбирающих данную форму голосования. Артамонов отметил, что эксперты прорабатывают возможность создания на официальном сайте ЦИК России отдельной страницы, посвящённой ТИК ДЭГ, где размещались бы архивные транзакции, новости и другие важные сведения. Также будет актуализирован чек-лист наблюдателя, применяемый для проверки работы федеральной системы ДЭГ.
Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова ознакомила участников заседания с работой по совершенствованию подготовки наблюдателей и межрегиональному взаимодействию.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил, что наблюдать за выборами в постоянном режиме готовится экспертное сообщество НОМ, объединяющее более 800 профессионалов по всей России.
В 2025 году единый день голосования состоится 14 сентября.
Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект изменений в избирательное законодательство. За документ проголосовали 305 парламентариев. Согласно законопроекту, дополнительные выборы депутатов Госдумы не будут проводить в год, предшествующий основным выборам. Также предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, закрепляется право представителей избирательных комиссий и Минюста РФ на фото — и видеосъемку мероприятий по выдвижению кандидатов, проводимых политическими партиями. Кроме того, вводится запрет на пожертвования партиям от юрлиц, учрежденных иностранными агентами, и тех, кого внесли в реестр лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Документ уточняет процедуры электронного голосования, включая использование комплексов электронного голосования (КЭГ) на участках и дистанционное голосование через интернет. При этом сохраняется возможность голосования бумажными бюллетенями по решению избирательных комиссий.