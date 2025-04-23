Липецк, 24 апреля, 2025, 00:04 — ИА Регнум. В Липецкой области вечером 23 апреля объявили «желтый» уровень воздушной опасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Об опасности с воздуха население региона в 23:00 мск предупредил губернатор Игорь Артамонов. Режим опасности ввели на территории всей области.

Как сообщало ИА Регнум, за весь период пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений со стороны ВСУ. Украинские бойцы предприняли шесть попыток атак, применив 90 БПЛА самолётного типа, из которых восемь — вне зоны СВО.

В ночь на 16 апреля ВС РФ сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре, по два дрона — над Липецкой областью и Крымом, один — над Московской областью.