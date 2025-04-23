Москва, 24 апреля, 2025, 00:17 — ИА Регнум. Россия предпримет все необходимые меры в ответ на размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО. Такое заявление 23 апреля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Сегодня на территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — заявил изданию Песков.

При этом спикер подчеркнул, что у России не было и нет никаких проблем с Финляндией или Швецией, которые вступили в НАТО.

Ранее представитель Кремля заявлял, что к счастью, в Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии по русским никто не стреляет из танков и самолётов, в отличие от происходящего с 2014 года на Донбассе, Россия же не собирается ни на кого нападать.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы хочет напасть на Европу. Западные страны искусственно раздувают антироссийскую истерию для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений, подчеркнул он.

О возможной угрозе для западных стран 17 апреля заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая призвала разрабатывать и производить следующее поколение военной техники, способной обеспечить победу в боевых действиях.

В свою очередь российский лидер неоднократно подчёркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами НАТО, поскольку Россия не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество. При этом, отметил президент, именно альянс наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации.