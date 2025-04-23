Москва, 23 апреля, 2025, 23:47 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о российских территориях, включая Владивосток, сравнимы с набором абсурдных тезисов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Классический пример, когда человек спорит сам с собой, ожесточённо спорит и надеется победить «оппонента». Набор абсурдных тезисов», — прокомментировала дипломат в разговоре с ТВЦ.

Также Захарова посоветовала Сикорскому для начала заняться проблемами НАТО, например, вопросом принадлежности Гренландии или обрушением экономики Германии. После решения этих вопросов главе польского МИД сразу нужно браться за ЕС, заключила официальный представитель российского дипведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха назвал бредом заявление Радослава Сикорского о возможности отправки войск западных стран в зону конфликта на Украине. По мнению журналиста, глава польского МИД напрасно согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе о возможности ввода на территорию Украины иностранного военного контингента, так как в случае вооружённого конфликта поляки в одиночку будут оборонять свою страну. Удивительно, что польские политики не видят разницы в географическом положении Франции и Польши, констатировал публицист.