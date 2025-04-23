Москва, 23 апреля, 2025, 23:55 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы запретил ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать разбирательства в Северном окружном суде Калифорнии по делу о банкротстве ООО «Гугл». Суд также установил судебную неустойку в размере 1 млрд рублей в пользу Russia Today, которая будет взыскана с GIL, если та продолжит судиться в США. Об этом рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с ходом процесса.

Shawn Collins Google

Ранее GIL обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете участия ООО «Гугл» в московском деле о банкротстве. Суд в Москве принял обеспечительные меры, запретив GIL продолжать разбирательство.

Оспаривается сделка между ООО «Гугл» и GIL, касающаяся изменения модели трансфертного ценообразования, в результате чего доля ООО «Гугл» в российской выручке сократилась с 20% до менее чем 3%. Это привело к оспариванию платежей на сумму свыше 300 млрд рублей. Также рассматривается субсидиарная ответственность, охватывающая весь реестр требований кредиторов ООО «Гугл».

Несмотря на запрет, GIL продолжает американское дело. Юристы Art de Lex, представляющие интересы Russia Today, указывают на наличие оснований для запрета инициировать или продолжать разбирательство в отношении лиц, на которых введены ограничительные меры.

Финальное решение по американскому делу может быть вынесено 24 апреля 2025 года, что может сделать судебное решение по российскому делу фактически неисполнимым.

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса запретил российским СМИ Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» инициировать новые или продолжать судебные процессы против Google по вопросу блокировки их YouTube-каналов, установив, что такие дела подлежат рассмотрению только в США или Великобритании.

Акцентируется, что американская компания добивается судебного решения (anti-enforcement claims), которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии. Инициированный судебный процесс в Калифорнии направлен на блокирование активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.

Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и его признали банкротом.

Как сообщало ИА Регнум, Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за разглашение персональных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

В Госдуме потребовали, чтобы международное сообщество обратило внимание на злоупотребления со стороны американской компании Google.