Новосибирск, 23 апреля, 2025, 23:29 — ИА Регнум. В новосибирском Центре зимних видов спорта (ЦЗВС) случился скандал — тренера по фигурному катанию Константина Медовикова родители обвинили в домогательствах. По мнению юриста Михаила Салкина, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ситуация получила огласку после случая на Всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры» в январе 2025 года.

Мать 12-летней новосибирской фигуристки, заявила, что тренер неоднократно приставал к её дочери. По словам матери, Медовиков «лез под майку, трогал за грудь и один раз укусил» её дочь.

После жалоб родителей Медовикова уволили, но он всё ещё числится в президиуме региональной федерации.

По мнению юриста Михаила Салкина, тренеру грозит до 20 лет лишения свободы. Однако факт совершения развратных сексуальных действий надо доказать.

«Развратность действий необходимо ещё доказать, в том числе что действия обвиняемого были направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям», — пояснил Салкин в интервью NEWS.ru.

Как сообщало ИА Регнум, СК проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге суд вынес обвинительный приговор в отношении 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева, которого признали виновным в сексуальном насилии над двумя девушками. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года.