Москва, 23 апреля, 2025, 23:17 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО угрожает безопасности России. В связи с этим Украина должна иметь нейтральный статус, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете её в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нужен нейтральный статус для Украины», — отметил представитель Кремля в интервью французскому изданию Le Point.

Песков подчеркнул, что безопасность одних стран не должна достигаться за счёт безопасности других.

Как сообщало ИА Регнум, американский профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для издания National Security Journal написал, что Украина, скорее всего, никогда не вступит в НАТО. По словам эксперта, в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне эту правду хорошо знают, но не говорят вслух. Для получения возможности вступления в альянс Украине необходимо преодолеть структурные, юридические и стратегические препятствия. Согласно правилу военного блока, ни одна страна с нерешёнными территориальными спорами или присутствием иностранных войск не может быть принята в альянс. Поэтому союзу НАТО и Украины не бывать никогда, констатировал Лэтэм.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского добиться членства Украины в НАТО, этого никогда не произойдет. Глава Белого дома назвал это стремление Зеленского возможной причиной начала конфликта с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 апреля заявил, что Кремль удовлетворён заявлениями американской стороны о невозможности членства Украины в альянсе.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.