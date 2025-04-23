Москва, 23 апреля, 2025, 23:04 — ИА Регнум. Центральный Банк России составил первый список из восьми банков по количеству жалоб на услуги по кредитованию. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в ренкинг вошли кредитные организации, предоставляющие розничные кредиты, на которые в 2024 году в Банк России было подано более одной обоснованной жалобы, связанной с кредитованием.

«Публикация таблиц с индикаторами будет ежегодной», — пояснили в ЦБ.

В рейтинге банки были распределены в соответствии со статусом их значимости и размером клиентской базы — более 5 млн кредитных договоров физических лиц.

Согласно ренкингу, на первом месте по относительному количеству обоснованных жалоб оказался Газпромбанк, на второй позиции — «Альфа-банк», замыкает тройку антилидеров — «Совкомбанк». Также в списке «Почта банк», Т-Банк, МТС-Банк, ВТБ и Сбербанк.

В ЦБ подчеркнули, что представленная информация не является оценкой Банка России деятельности кредитных организаций.

Как сообщало ИА Регнум, к концу апреля процентные ставки по потребительским кредитам в крупнейших банках РФ в среднем упали до 35%, в марте они доходили до 40%. Это произошло незадолго до заседания Центробанка по ключевой ставке, которое ожидается 25 апреля.

Банки продолжат выдавать льготные ипотечные кредиты россиянам, заявил 20 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов. Он заверил, что кабмин РФ нашел средства для финансирования банковского сектора, в том числе и для обеспечения семейной ипотеки под 6%.

20 апреля главы банков «Сбер» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин заявили, что организации отменят допкомиссии при выдаче льготных ипотечных кредитов. Отмечалось, что изначально такие меры были предприняты, чтобы удержать объемы займов.