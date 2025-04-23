Киржач, Владимирская область, 23 апреля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Ситуацию в Киржачском районе Владимирской области после произошедшей детонации боеприпасов постепенно удаётся нормализовать. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Сегодня с 22:00 мск предприятия смогут работать. Завтра (24 апреля. — Прим. ред.) дети пойдут в школы и детские сады», — отметил глава области в Telegram-канале.

По его словам, в пунктах временного размещения остаются жители населённых пунктов Барсово, Дубки, СНТ «Мирный», «Дубки» и «Звёздный». Дежурные отряды полиции не допускают каких-либо противоправных действий. Остальные эвакуированные граждане могут вернуться домой, добавил Авдеев.

Он отметил, что в оставленных жителями деревнях и посёлках случаев противоправных действий не зафиксировали. Сформированы восстановительные бригады. В целях безопасности остаётся закрытым участок автодороги Киржач-Дубки. Водителям необходимо заранее выбирать пути объезда, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля Авдеев проинформировал о взрыве в Киржачском районе, при этом причину и место взрыва он не уточнил. Власти объявили режим ЧС. Созданный в регионе оперштаб принял решение об эвакуации воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. К работе приступила комиссия по оценке ущерба. В результате происшествия пострадали четыре человека, погибших нет.

Позже Минобороны РФ сообщило, что в Киржачском районе произошла детонация боеприпасов на складах воинской части. Предварительной причиной назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию по расследованию ЧП, её возглавил замминистра обороны генерал-полковник Андрей Булыга. По итогам разбирательства всех виновных привлекут к ответственности, заверили в военном ведомстве.