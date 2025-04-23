Вашингтон, 23 апреля, 2025, 22:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выбрал не то направление в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 23 апреля журналистам.

ИА Регнум

По словам Левитт, президент Дональд Трамп разочарован и терпение его иссякает.

«Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы. К сожалению, Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении», — сказала представитель Белого дома на пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум, нежелание киевского режима принимать предложения США и идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта вызвало гнев Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники написала газета The Washington Post (WP).

Также отмечается, что Киев сначала предпочитает обсудить полное прекращение огня, а всё остальное ― позже. Территориальный вопрос является «крайне напряженным» в переговорах между США и Украиной, добавило издание.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча с участием глав МИД Германии, Франции, Великобритании, Украины и госсекретаря США Марко Рубио по урегулированию украинского конфликта. Однако переговоры отменили. Вместо этой встречи обсуждение пройдёт на уровне представителей пяти стран, но рангом ниже.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что новые регионы являются неотъемлемой частью России. Он также уточнил, что их закрепление за Россией не является условием прекращения вооруженного конфликта с Украиной.