Москва, 23 апреля, 2025, 22:34 — ИА Регнум. Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом 23 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос в интервью французскому изданию Le Point, заверив в отсутствии потенциала для начала конфликта.

Песков подчеркнул, что к счастью, в Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии по русским никто не стреляет из танков и самолётов, в отличие от происходящего с 2014 года на Донбассе.

В этих странах нет гражданской войны, когда армия истребляет русских только по тому, что они русские, добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта минобороны Литвы заявило о рекомендации оборонных ведомств властям Литвы, Польши, Латвии и Эстонии по выходу из Оттавской конвенции для противостояния военным угрозам, в том числе якобы со стороны России, а также чтобы укрепить оборонный потенциал стран.

Президент Владимир Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы хочет напасть на Европу. Западные страны искусственно раздувают антироссийскую истерию для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений, подчеркнул он.