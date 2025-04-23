Москва, 23 апреля, 2025, 22:30 — ИА Регнум. В Новой Москве по ходатайству следствия арестованы обвиняемые в избиении школьника.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По информации столичного СК, арестованы двое несовершеннолетних, которые подозреваются в избиении ученика школы.

Ранее жестоко избитый старшеклассниками 14-летний Сергей (все имена несовершеннолетних здесь и далее изменены) поделился с журналистами ИА Регнум своими эмоциями после новостей о задержании его обидчиков Ильназа и Джамала, а также увольнения директора школы Дмитрия Ланщикова.

Восьмиклассник, ставший жертвой жестокого избиения прямо в стенах учебного заведения, рассказал, что очень рад санкциям, которые последовали после инцидента.

По словам школьника, его уже травили и притесняли в школе агрессивные подростки, а администрация школы, по словам парня, закрывала на это глаза. Теперь Сергей надеется, что ситуация с безопасностью в школе изменится в лучшую сторону.

Пострадавший до сих пор находится в больнице. Врачи планируют провести ему операцию на сломанной челюсти, сделать шинирование сколотых зубов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что днем 21 апреля в одной из школ в Новой Москве двое девятиклассников, 15-летние Ильназ и Джамал, жестоко избили 14-летнего восьмиклассника Сергея. Инцидент произошел в здании школы во время перемены.

После того как старшеклассники повалили свою жертву на пол и стали пинать ногами по голове, у подростка начались судороги, изо рта пошли пена и кровь. Сергея экстренно доставили в реанимацию с подозрением на перелом челюсти и сотрясением мозга. После случившегося СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве по факту избиения школьника. Следователи сообщили, что задержали двух школьников, причастных к избиению Сергея. Ход расследования резонансного происшествия взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Вечером 22 апреля около школы прошло собрание возмущенных происшествием, а также бездействием администрации школы родителей. В результате департамент образования города Москвы принял решение об освобождении директора школы от занимаемой должности.