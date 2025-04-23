Москва, 23 апреля, 2025, 22:15 — ИА Регнум. Вечером 23 апреля в течение часа над российской территорией средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 20:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Один дрон ВСУ ликвидировали над территорией Курской области, ещё четыре беспилотника нейтрализовали над акваторией Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 апреля в хуторе Шаховка Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом. В результате мирная жительница получила ранения. Днём в этот же день российские военные сбили беспилотник ВСУ над территорией Республики Татарстан. О разрушениях и пострадавших власти региона не информировали.

Всего за ночь 23 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над семью российскими регионами. Три дрона сбили в Тульской области. По два беспилотника ВСУ поразили над Белгородской и Курской областями. Ещё четыре БПЛА обезвредили над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.