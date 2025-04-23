Москва, 23 апреля, 2025, 21:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не полностью контролирует Вооружённые силы Украины (ВСУ), некоторые националистические батальоны не подчиняются ему. Об этом 23 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА Регнум

«Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема», — сказал Песков в интервью французскому изданию Le Point.

Официальный спикер Кремля также отметил: для завершения конфликта Украина должна вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав РФ. Если бы Киев сделал это раньше, после того, как в Конституции РФ было закреплено возвращение в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, конфликт закончился бы мгновенно, отметил Песков.

21 апреля член движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский до конца не контролирует ни украинские вооруженные формирования, ни ситуацию на фронте с целом. По его словам, в частности, нацбатальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) «плевать на какие-то заявления Зеленского».

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 27 марта заявил, что у Зеленского нет возможности контролировать часть украинских подразделений, состоящих из националистов и иностранных наёмников. По его словам, глава киевского режима пытается удержаться у власти и зациклен на продолжении военного конфликта, а все попытки договориться с ним о мире — лишь напрасно потраченное время.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что «Азов» пригрозил Зеленскому расправой в случае согласия на мирные переговоры с Москвой. Эксперт заявил, что нацистские формирования являются для администрации занимавшего тогда пост президента США Джозефа Байдена «крайне удобным инструментом» и позволяют контролировать Киев, а также вести борьбу с Россией на уничтожение.