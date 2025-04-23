Вашингтон, 23 апреля, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в вопросе о мирных переговорах по Украине движется в неправильном направлении, заявила 23 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

ИА Регнум

«Президент [США Дональд Трамп] расстроен. Его терпение на исходе. Он хочет сделать всё, что нужно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны конфликта были готовы к этому. К сожалению, Зеленский движется в неверном направлении», — сказала Левитт в ходе брифинга.

Агентство Reuters ранее сообщило, что срыв встречи министров иностранных дел четырёх западных стран и Украины, которая должна была пройти в Лондоне, произошёл после того, как Киев в одном из подготовленных документов заявил, что не будет вести переговоры по территориальным вопросам до «полного и безоговорочного прекращения огня».

Кроме того, глава киевского режима заявил о невозможности признания Крыма российским. 23 апреля президент США Дональд Трамп отметил, что эти заявления Зеленского препятствуют урегулированию конфликта. Назвав Зеленского «человеком без карт для игры», Трамп отметил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину.

Газета The New York Post ранее сообщала, что Трамп 22 апреля пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь заявлял, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан. Путин также подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса.

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