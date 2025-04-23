Москва, 23 апреля, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский словами о статусе Крыма вредит мирным переговорам.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как (премьер Британии Кир — Прим. ред.) Стармер и (президент Франции Эммануэль — Прим. ред.) Макрон, это услышат», — написал Медведев в соцсети X.

Ранее американский лидер отметил, что Зеленский отказом признавать Крым частью России мешает мирному урегулированию. Трамп также констатировал трагичность ситуации на Украине. По его словам, глава киевского режима должен заключить мир с Россией либо потеряет всю страну уже через несколько лет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Зеленский в вопросе о мирных переговорах по Украине движется в неправильном направлении.

Новость дополняется.