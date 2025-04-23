Вашингтон, 23 апреля, 2025, 21:12 — ИА Регнум. Срыв встречи министров иностранных дел четырёх западных стран и Украины, которая должна была пройти 23 апреля в Лондоне, произошёл после того, как Киев в одном из подготовленных документов заявил, что не будет вести переговоры по территориальным вопросам до «полного и безоговорочного прекращения огня», сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Во вторник [22 апреля] Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до «полного и безоговорочного прекращения огня», — сказано в сообщении.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменили визит в Лондон. Позднее аналогичное решение приняли главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок. Во встрече вместо министров приняли участие чиновники более низкого ранга.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Post ранее сообщала, что президент США Дональд Трамп 22 апреля пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По этим данным, план может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан. Путин также подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса.

Вечером 23 апреля Трамп отметил, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма российским препятствуют урегулированию конфликта. Назвав Зеленского «человеком без карт для игры», Трамп отметил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину.