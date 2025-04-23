Москва, 23 апреля, 2025, 20:52 — ИА Регнум. Самолет Gulfstream G650 со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом на борту вылетел из Парижа в сторону России. Об этом 24 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

TASS/picture alliance Стивен Уиткофф

«Ожидается, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу», — сказано в публикации портала.

22 апреля Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на текущей неделе. Как отметила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, спецпосланник и президент США Дональд Трамп считают, что продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта происходит в правильном направлении.

Ранее о планах спецпосланника приехать в Москву сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также отметил, что это будет четвертым визитом Уиткоффа в Россию с начала президентства в США Трампа.

Как передавало ИА Регнум, первый визит спецпосланника американского лидера в РФ состоялся 11 февраля. Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным.

В ходе встречи спецпосланник передал российской стороне информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа. Затем Путин встретился с Уиткоффом 11 апреля в Санкт-Петербурге. Беседа длилась более четырёх часов и была посвящена в том числе урегулированию украинского кризиса.

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина со спецпредставителем президента США станет шагом к переговорам с Трампом. При этом непосредственно на самой встрече с Уиткоффом будущие переговоры с Трампом не обсуждались.