Москва, 23 апреля, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Россия достигнет своих целей на Украине мирным или военным путём, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы желаем достичь наших целей, и мы их достигнем. Мирным или военным путём», — сказал Песков в интервью французскому журналу Le Point.

Официальный спикер Кремля добавил, что Россия не собирается ни на кого нападать и стремится к переговорам, в то время как Европа выбрала другой курс. Он добавил, что для полного прекращения огня, о котором говорил ранее президент США Дональд Трамп, необходимо выполнить ряд условий.

«Если бы перемирие наступило сегодня, прекратила бы Франция на следующий день поставлять боеприпасы, орудия, ракеты и системы ПВО Киеву? А Великобритания?» — спросил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что для завершения конфликта Украина должна вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав РФ.

Ранее Песков отмечал, что работа по урегулированию конфликта на Украине ведётся, но эта тема очень сложная и потому ставить какие-либо временные рамки нецелесообразно. Он также напоминал, что для разрешения кризиса необходимо устранить юридические препятствия с украинской стороны.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо призвал западных политиков прислушаться к РФ для урегулирования на Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что для урегулирования конфликта, помимо вывода ВСУ с новых территорий РФ, Киеву необходимо официально признать возвращение этих регионов в состав РФ. Украина также должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

Путин подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса. В числе условий для завершения конфликта — прекращение поставок западного оружия для ВСУ, отмечал также президент.