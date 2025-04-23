Москва, 23 апреля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сходятся во мнении, что отказ от диалога по Украине является абсурдом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

РИА Новости/Илья Питалев

«В некоторых областях их позиции близки, однако это не значит, что они сходятся во всём. Каждый из них защищает прежде всего интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что лидеров двух держав также объединяет готовность решать даже самые сложные вопросы путём дискуссий.

Как передавало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после ряда консультаций Соединённые Штаты стали лучше понимать позицию России по урегулированию украинского конфликта. По его словам, в настоящее время Вашингтон выясняет, насколько близка российская позиция к украинской.

22 апреля Трамп пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным газеты The New York Post, план может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Украиной Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Путин в свою очередь неоднократно отмечал, что для урегулирования украинского конфликта необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.